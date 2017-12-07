أمير نجران يستقبل مدير فرع الهيئة العامة للإحصاء بالمنطقة

راشد آل شريه(صدى):

أكد صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، أهمية الإحصاء في رسم خطط التنمية وإعداد الاستراتيجيات، وأنه لن تتحقق الأهداف بدونه.

جاء ذلك أثناء استقبال سموه في مكتبه بالإمارة اليوم ، مدير فرع الهيئة العامة للإحصاء بالمنطقة عبدالرحمن بن حترش آل حشيش، مباركاً سموه تعيينه ومعربًا عن أمنياته له بالتوفيق والعون لخدمة الدين ثم المليك والوطن، وبذل الجهود لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة – أيدها الله – تجاه الوطن والمواطن.

واطلع سموه على خطة ” التحول الإحصائي ” للهيئة، التي انطلقت بصدور الأمر السامي بتحويل مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات إلى هيئة عامة مستقلة إداريًا وماليًا، وذات شخصية اعتبارية عامة.ن جهته، عبّر مدير فرع الهيئة العامة للإحصاء، عن شكره لسمو أمير المنطقة على توجيهاته ، واعدًا بالعمل على تعزيز ثقافة الإحصاء في المجتمع، وتحقيق أهداف الهيئة، التي يعود نتاجها بالنفع على المنطقة وأهاليها.