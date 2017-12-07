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بالأسماء.. مصر تحكم بالإعدام على 13 شخصًا بتهمة الإرهاب

بالأسماء.. مصر تحكم بالإعدام على 13 شخصًا بتهمة الإرهاب
القاهرة(صدى):

أصدرت محكمة جنايات مصرية المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة ، برئاسة المستشار معتز خفاجي، حكمًا بالإعدام على 13 شخصًا بتهمة الانتماء لتنظيم إرهابي.

ووجهت المحكمة مجموعة تهم منها الانضمام لجماعة تأسست بالمخالفة لأحكام القانون، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة ، ومواد مفرقعة ، إلى جانب ارتكاب جريمتى القتل والشروع فيه ، وترويع الآمنين وتهديد الأمن والسلم العام ، والتخطيط لقلب نظام الحكم ، واستهداف رجال الجيش والشرطة والقضاء ، وحيازة منشورات للجماعات التكفيرية.

ويذكر أن المتهمين الصادر ضدهم حكم الإعدام هم : ” بلال صبحى إبراهيم ، ومحمد صابر، وجمال زكى ، وعبد الله السيد ، وياسر محمد ، وسعيد عبد الرؤوف ، ومحمد توفيق، ومحمد صابر، وسمير إبراهيم ، وإسلام شحات ، ومحمد عادل ، ومحمد حسن ، وتاج الدين حميدة  “.


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