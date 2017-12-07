استمرار حجب مواقع التواصل في اليمن

فهمي محمد(صدى):

تُعاني اليمن من انقطاع خدمات الانترنت، خاصة مواقع التواصل الاجتماعي بأمر من قوات الحوثي بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها صنعاء.

وأفاد مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي أن خدمات الإنترنت وخاصة ” تويتر ” و ” واتساب ” و ” فيسبوك ” و ” تليغرام ” ، غير متوفرة، مشيرين إلى أن الوسيلة المتاحة لاستخدامها هي برامج VPN المخصصة لكسر الحجب.

وكانت بعض المواقع التابعة لحزب المؤتمر الشعبي العام تعرضت للحجب، أبرزها ” المؤتمر.نت ” و ” الميثاق.نت ” ، ويتعذر الدخول للموقعين من الأراضي اليمنية بدون موقع وسيط (proxy)، كما حُجب موقع ” وكالة خبر ” المقربة من الرئيس السابق علي عبدالله صالح، والتي تتولى نشر الأخبار العاجلة بشكل مكثف حول تحرك القوات الموالية للرئيس الراحل.