استمرار حجب مواقع التواصل في اليمن
تُعاني اليمن من انقطاع خدمات الانترنت، خاصة مواقع التواصل الاجتماعي بأمر من قوات الحوثي بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها صنعاء.
وأفاد مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي أن خدمات الإنترنت وخاصة ” تويتر ” و ” واتساب ” و ” فيسبوك ” و ” تليغرام ” ، غير متوفرة، مشيرين إلى أن الوسيلة المتاحة لاستخدامها هي برامج VPN المخصصة لكسر الحجب.
وكانت بعض المواقع التابعة لحزب المؤتمر الشعبي العام تعرضت للحجب، أبرزها ” المؤتمر.نت ” و ” الميثاق.نت ” ، ويتعذر الدخول للموقعين من الأراضي اليمنية بدون موقع وسيط (proxy)، كما حُجب موقع ” وكالة خبر ” المقربة من الرئيس السابق علي عبدالله صالح، والتي تتولى نشر الأخبار العاجلة بشكل مكثف حول تحرك القوات الموالية للرئيس الراحل.
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 2063 ] نشر منذ 5 ساعات
يعني اصبح الحوثي مسيطر على كل شي-فيه شي حاصل في البلد -الكل اذعن وسم للحوثي-شرذمه غلبت فئه كبيره-