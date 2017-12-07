مصادر: العين لا يمانع من إعارة عموري للهلال
كشفت مصادر، أن إدارة نادي العين لا تمانع من إعارة الإماراتي عمر عبدالرحمن، لاعب الجناح، إلى نادي الهلال.
وقالت المصادر، ” إدارة نادي العين لا تمانع من إعارة لاعبها عمر عبدالرحمن ” عموري ” إلى نادي الهلال في حال تقدمت إدارة النادي السعودي بعرضها للاعب “.
يذكر أن، عموري دخل فترة الستة أشهر الأخيرة من عقده مع نادي العين مطلع شهر ديسمبر الحالي.
ابو تركي[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 5 ساعات
الطواقي لهم ايدي في كل مكان واعلام ويدفعوا لهم وعندهم اساليب ملتويه .. احتمال يجيبوه .. هم تغلغلوا داخل العين الاماراتي وقدروا يتخطوه في الموسم الماضي اساليب مكشوفه
زعيم اااسيا[ عدد التعليقات: 150 ] نشر منذ 5 ساعات
هذا الزعيم طموحه حصد البطولات
واعرف نادي طموحه هزيمة الزعيم
كل شخص له غاية
ولاجل تحقيق الاهداف الاعتراف بقدراتك
كجمغلو[ عدد التعليقات: 5133 ] نشر منذ 5 ساعات
الله يعينك يا عموري على النفسيات في الهيلال
عنتر فاض جيبه[ عدد التعليقات: 785 ] نشر منذ 3 ساعات
بصراحة اليمن عندها مواهب نجحت واصبحت نجوم مثل سامي الجابر وعموري وغيرهم كثير بالاندية .. استغرب ليش ما افلح منتخبهم بالبطولات وهم عندهم مواهب