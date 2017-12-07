مصادر: العين لا يمانع من إعارة عموري للهلال

نواف السالم(صدى):

كشفت مصادر، أن إدارة نادي العين لا تمانع من إعارة الإماراتي عمر عبدالرحمن، لاعب الجناح، إلى نادي الهلال.

وقالت المصادر، ” إدارة نادي العين لا تمانع من إعارة لاعبها عمر عبدالرحمن ” عموري ” إلى نادي الهلال في حال تقدمت إدارة النادي السعودي بعرضها للاعب “.

يذكر أن، عموري دخل فترة الستة أشهر الأخيرة من عقده مع نادي العين مطلع شهر ديسمبر الحالي.