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مصادر: العين لا يمانع من إعارة عموري للهلال

مصادر: العين لا يمانع من إعارة عموري للهلال
نواف السالم(صدى):

كشفت مصادر، أن إدارة نادي العين لا تمانع من إعارة الإماراتي عمر عبدالرحمن، لاعب الجناح، إلى نادي الهلال.

وقالت المصادر، ” إدارة نادي العين لا تمانع من إعارة لاعبها عمر عبدالرحمن ” عموري ” إلى نادي الهلال في حال تقدمت إدارة النادي السعودي بعرضها للاعب “.

يذكر أن، عموري دخل فترة الستة أشهر الأخيرة من عقده مع نادي العين مطلع شهر ديسمبر الحالي.


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 5 ساعات

الطواقي لهم ايدي في كل مكان واعلام ويدفعوا لهم وعندهم اساليب ملتويه .. احتمال يجيبوه .. هم تغلغلوا داخل العين الاماراتي وقدروا يتخطوه في الموسم الماضي اساليب مكشوفه

[ عدد التعليقات: 150 ] نشر منذ 5 ساعات

هذا الزعيم طموحه حصد البطولات
واعرف نادي طموحه هزيمة الزعيم
كل شخص له غاية
ولاجل تحقيق الاهداف الاعتراف بقدراتك

[ عدد التعليقات: 5133 ] نشر منذ 5 ساعات

الله يعينك يا عموري على النفسيات في الهيلال

[ عدد التعليقات: 785 ] نشر منذ 3 ساعات

بصراحة اليمن عندها مواهب نجحت واصبحت نجوم مثل سامي الجابر وعموري وغيرهم كثير بالاندية .. استغرب ليش ما افلح منتخبهم بالبطولات وهم عندهم مواهب

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