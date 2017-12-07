تزايد المطالبات بحذر حساب ” ترامب ” من تويتر

لندن(صدى):

قام بعض الكهنة والحاخامات والأئمة، بحث موقع التواصل التغريدات القصيرة ” تويتر ” على إزالة حساب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الموقع بشكل نهائي.

وأعلن تقرير من موقع ” إندبندنت ” البريطاني أن 35 شخص من رجال الدين وقعوا على رسالة تم إعدادها بالتنسيق مع مركز الأديان بنيويورك لمطالبة الموقع بإزالة حساب ترامب ومنعه من القدرة على نشر الرسائل لعشرات الملايين من الناس الذين يتبعونه.

وكان أعضاء في البرلمان البريطاني سبق واقترحوا نفس الأمر على موقع التواصل الشهير، ويرى رجال الدين أن الشركة تعرض العالم للخطر من خلال السماح لحساب ” ترامب ” بالتغريد وكتابة أمور عنصرية تشعل الكراهية والتحيز القائم على أساس دينى.

يُذكر أن الرئيس الأمريكى ” دونالد ترامب ” تخطى كافة القواعد التى يفرضها موقع تويتر، ومن جانبه اعترف موقع التغريدات بأنه يعامل حساب الرئيس بشكل مختلف عن تلك التى يملكها المستخدمون العاديون، وهذا لأن تغريداته لها أهمية إخبارية كبيرة ويجب تركها حتى يراها الناس.