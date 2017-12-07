تعرف على تاريخ الطيران المدني في المملكة

عادل الحربي(صدى):

استعرضت هيئة الطيران المدني تاريخ الطيران في المملكة، وذلك تزامناً مع اليوم العالمي للطيران المدني، مشيرة أن وصول أول طائرة مدنية إلى أراضي المملكة كان في عهد الملك المؤسس عبد العزيز عبد الرحمن آل سعود.

وصلت أول طائرة مدنية من طراز ” داكوتا دي سي 3 ” للمملكة، وكانت هدية مقدمة ” للملك عبد العزيز ” رحمه الله من الرئيس الأمريكي عام 1945 م، واستخدمت هذه الطائرة في رحلات بين الرياض وجدة والظهران لحمل الركاب والشحن.

كما تأسست أول مصلحة للطيران المدني سنة 1948 م، وقد صدر أول نظام متكامل للطيران المدني 1953.

وفي عام 2004م، تحولت رئاسة الطيران المدني إلى هيئة عامة، وقد فصلت الهيئة العامة للطيران المدني عن وزارة الدفاع 2011.

كما حدث ربط للهيئة العامة للطيران المدني بوزير النقل في 5 مايو 2016 م، بالإضافة إلى تفعيل دور الهيئة كجهة تشريعية، والفصل التام بين مسؤولياتها ومسؤوليات الخطوط السعودية في 13 يونيو 2016 م يذكر أن، إجمالي عدد موظفي الهيئة بلغ 4068 موظفاً في نهاية عام 2016، بنسبة سعودة قدرها 99.53%.