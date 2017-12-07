بالصور.. ” الأمر بالمعروف ” تعقد ورش عمل لتنفيذ مبادرات مشروع ” كيف نكون قدوة “

إبراهيم الزهراني(صدى):

اعتمد صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة قبول مبادرات فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للمشاركة في ملتقى مكة الثقافي للعام 1439هـ تحت شعار ” كيف نكون قدوة؟ “.

وقد اعتمد أربع مبادرات الأولى منها: (يسعد بي مجتمعي ويسترشد بي العالم) تهدف إلى تعزيز مفهوم القدوة والريادة .

والمبادرة الثانية: (ولائي الوطني يعزز قيمي وأخلاقي) تهدف إلى تعزيز مفهوم القدوة في الجانب الديني والقيمي والأخلاقي والفكري والانتماء للوطن.

أما المبادرة الثالثة: (أكون قدوة بصلاتي) تهدف إلى تعظيم شأن الصلاة لدى المجتمع.

وأما الرابعة:( أنا قائد أنا قدوة) تهدف إلى تعزيز مفهوم القدوة لدى القائد الإداري والميداني والقدرة على صناعة القادة.

من جهته قال فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة الشيخ فؤاد بن سعود العمري: أن موافقة صاحب السمو الملكي مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير القدوة خالد الفيصل على المبادرات المقدمة من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تعد دعما كبيرا لفرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة وهذا ما عرفناه عن سموه حفظه الله وعودنا عليه مشيرا إلى أن فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة بدأ في الإعداد لهذا المشروع بعقد ورش عمل للأعضاء الميدانيين في مكة المكرمة ومحافظتي جدة والطائف لتعزيز العمل الميداني وحث الأعضاء على تنفيذ هذه المبادارات في مشروع (كيف نكون قدوة)

منوها فضيلته بإقامة ورشة عمل في محافظة جدة يحضرها أصحاب الفضيلة رؤساء هيئات محافظات ومديري إدارات الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة تحت عنوان (تعزيز العمل الميداني ومناقشة الاستعدادات الأولية لتنفيد مبادرات كيف نكون قدوة)

والجدير بالذكر أن مبادرات كيف نكون قدوة تحظى بدعم كريم ومتابعة مستمرة من معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند حفظه الله.