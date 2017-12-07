هيئة المدن الصناعية تعرض الفرص أمام القطاع الصناعي بجدة

عادل الحربي(صدى):

التقى مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية ” مدن ” خالد بن محمد السالم بمقر غرفة جدة عدداً من المستثمرين في القطاع الصناعي .

وجرى خلال القاء بحث عدداً من الموضوعات المتعلقة بتعزيز نمو القطاع الصناعي في المنطقة، من خلال التعريف بمشروعات ” مدن ” ” في المدن الصناعية وما تقدمه من منتجات للصناعيين على اختلاف حجم استثماراتهم وتنوع أنشطتهم، ومناقشة موضوعات كفاءة الطاقة، واستخدام التكنولوجيا لزيادة معدلات الكفاءة الصناعية.

وأوضح السالم أن هذه اللقاءات، تهدف إلى تحفيز الحوار والنقاش بين الأطراف الفاعلة في قطاع الصناعة في المملكة، بما يؤدي إلى الخروج بنتائج من شأنها دعم استمرار نمو القطاع، وتذليل المعوقات والتحديات المحيطة به.

و يأتي هذا القاء ضمن دورية تعقدها ” مدن ” مع شركائها من المستثمرين الصناعيين في كل مناطق المملكة، في ظل ما تشهده المملكة من نموٍ ٍ في القطاع الصناعي، وما ترتَّب على ذلك من زيادةٍ في أعداد المستثمرين والمصانع، وتعدد أنماط الإنتاج وتنوع الصناعات بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 .