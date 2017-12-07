” قرقاش ” يُحذر من استغلال محنة القدس لتصفيه الحسابات
أشار الدكتور أنور قرقاش وزير الشؤون الخارجية لدولة الإمارات، اليوم الخميس، إلى أن العالم العربي يواجه تحدي جسيم في محنة القدس الشريفـ عقب اعتراف الرئيس الأمريكي بها كعاصمة لإسرائيل.
وتساءل ” قرقاش ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، عن موقف العرب، هل سيقوم البعض باستغلال الأزمة وتسيسها؛ لتحقيق أهداف ضيقة وكسب سياسي واهم، وتصفية حسابات صغيرة، أم سيكون هناك اجتماع على قول وفعل واحد أمام هذا الامتحان.
وقال ” قرقاش ” في تغريدة أخرى: ” الموقف الموّحد والعمل الجاد، والتوقف عن استغلال محنة القدس الشريف لتصفية الحسابات مطلوب في هذه المرحلة، ليكن هدفنا تحقيق النتائج لا تعميق الجروح “.
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