” قرقاش ” يُحذر من استغلال محنة القدس لتصفيه الحسابات

أبو ظبي(صدى):

أشار الدكتور أنور قرقاش وزير الشؤون الخارجية لدولة الإمارات، اليوم الخميس، إلى أن العالم العربي يواجه تحدي جسيم في محنة القدس الشريفـ عقب اعتراف الرئيس الأمريكي بها كعاصمة لإسرائيل.

وتساءل ” قرقاش ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، عن موقف العرب، هل سيقوم البعض باستغلال الأزمة وتسيسها؛ لتحقيق أهداف ضيقة وكسب سياسي واهم، وتصفية حسابات صغيرة، أم سيكون هناك اجتماع على قول وفعل واحد أمام هذا الامتحان.

وقال ” قرقاش ” في تغريدة أخرى: ” الموقف الموّحد والعمل الجاد، والتوقف عن استغلال محنة القدس الشريف لتصفية الحسابات مطلوب في هذه المرحلة، ليكن هدفنا تحقيق النتائج لا تعميق الجروح “.