بالفيديو .. اكتشاف متاهة تحت الأرض ترجع للعصر الجليدي بكندا

أوتاوا(صدى):

اكتشف مجموعة من الباحثين الكنديين من جمعية دراسة الكهوف، مجموعة كبيرة من المغارات أسفل مدينة مونتريال بكندا

وقال الباحثون أنهم ” تم اكتشاف متاهة كبيرة تحت الأرض جدرانها ملساء وسقفها أفقي تمامًا وعرضها يزيد على 200 متر وارتفاعها 6 أمتار ”

بالإضافة إلى ” تكلسات وتجاويف في المغارات، ما يوحى بأن ذلك حدث بتلك المتاهة منذ العصر الجليدي قبل 10 آلاف عام “.

وأوضح العالم ” لو بلانك ” أحد علماء الكهوف أن الدليل على نسبها للعصر الجليدي هو ” بروز أجزاء أحد الجدران بشكل ينطبق تماما على التجويفات في الجانب الآخر للجدران “.