  • الخميس 7

    ديسمبر

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. بالفيديو .. اكتشاف متاهة تحت الأرض ترجع للعصر الجليدي بكندا

بالفيديو .. اكتشاف متاهة تحت الأرض ترجع للعصر الجليدي بكندا

بالفيديو .. اكتشاف متاهة تحت الأرض ترجع للعصر الجليدي بكندا
أوتاوا(صدى):

اكتشف مجموعة من الباحثين الكنديين من جمعية دراسة الكهوف، مجموعة كبيرة من المغارات أسفل مدينة مونتريال بكندا

وقال الباحثون أنهم ” تم اكتشاف متاهة كبيرة تحت الأرض جدرانها ملساء وسقفها أفقي تمامًا وعرضها يزيد على 200 متر وارتفاعها 6 أمتار ”
بالإضافة إلى ” تكلسات وتجاويف في المغارات، ما يوحى بأن ذلك حدث بتلك المتاهة منذ العصر الجليدي قبل 10 آلاف عام “.

وأوضح العالم ” لو بلانك ” أحد علماء الكهوف أن الدليل على نسبها للعصر الجليدي هو ” بروز أجزاء أحد الجدران بشكل ينطبق تماما على التجويفات في الجانب الآخر للجدران “.


الوسوم:, ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *