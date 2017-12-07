حقيقة الصور المنتشرة لنجلة الرئيس السابق علي عبدالله صالح

فهمي محمد(صدى):

نشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً ومقطع صوتي، زعموا أنه لنجلة الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح المغدور به من قبل مليشيات الحوثي الإنقلابية الإيرانية.

وبالتحقق من الصورة التي تم تداولها على نطاق واسع، ثبت أن الصورة لا تخص نجلة الرئيس اليمني السابق ” بلقيس صالح ” ، وانما تعود للمثلة الهنية سيرديفي فيجاياكومار.

وكان النشطاء قد تداولوا مقطع صوتي تضمن هجوماً على اليمنيين، فيما لم يتم التأكد ما إذا كان يخصها أم لا، وأكد أخرون أن الرئيس الراحل صالح كان سمح لبلقيس بظهور إعلامي وحيد عام 2007 في صنعاء.

وأوضحوا أن ذلك جاء عندما استقبلت الشيخة منال بنت الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، التي زارت اليمن حينها، في إطار فعاليات حملة “ دبي العطاء ” ، ونشرت صوره غير واضحة للقاء.