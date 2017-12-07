نسر ينقض على صدر ريم السعيدي خلال حفل افتتاح فندق (صورة)

نورة الشهري (صدى):

أطلت عارضة الأزياء التونيسية ريم السعيدي بتصميم يمزج بين الغرابة والأنوثة خلال حفل افتتاح فندق Bulgari Resort and residence .

حيث أرتدت السعيدي فستان من التول الزهري الناعم والجلد الأحمر يتضمن صورة نسر ينقضّ على فريسته على منطقة الصدر .

يٌشار إلى أن الحفل شهد إطلالات نجماته اللافتة، بدءاً من حضور نادين نسيب نجيم الآسر والجذاب بتصاميم المصمّم اللبناني العالمي زهير مراد التي أعادتنا بحضورها المميز إلى ألق العشرينيات، بفستانٍ ميزته الشراريب الحريرية المتدلية منه ولونه الذهبي الراقي، وأكملت حضورها بعقد على شكل أفعى من مجوهرات Bulgari العريقة.

كما تضمن الحفل حضوراً مميزاً لعارضة الأزياء العالمية بيلا حديد، التي خطفت الأنظار ببساطة حضورها باللون الأصفر، بفستان من خامة الساتان الأنثوية اختارته من Fendi.