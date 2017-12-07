أمانة تبوك تنفذ أكثر من 340 جولة رقابية خلال الأسبوع الحالي

محمود البلوي(صدى):

نفذت إدارة الرقابة الصحية بأمانة منطقة تبوك خلال الأسبوع الحالي ما يزيد على 340 جولة رقابية شملت جميع الأنشطة الخاضعة لاشتراطات صحة البيئة.

وأوضح مدير إدارة الرقابة الصحية بأمانة منطقة تبوك الدكتور ممدوح العطوي، أنه تم تكثيف الجولات الرقابية خلال الأسبوع الحالي، حيث تم ضبط 40 عاملاً لا يحملون شهادات صحية و30 منشأة تجارية ليس لديها تراخيص بلدية, وضبط مخالفات للصحة العامة تثملت في عدم الاهتمام بالنظافة وعدم وجود مصائد حشرات وسواتر هوائية في 84 منشأة تجارية.

وأضاف الدكتور العطوي أنه تم إتلاف ما يزيد على 540 كجم من الأطعمة الفاسدة والمعلبات منتهية الصلاحية والأواني التالفة وغير الصالحة للاستخدام، كما تم ضبط صوالين حلاقة تحتوي على غرف مساج مخالفة إضافة إلى مصادرة أمواس بكميات كبيرة يتم إعادة استخدامها أكثر من مرة.

وأفاد العطوي أنه تم إنذار 90 منشأة تجارية وإغلاق 17 منشأة أخرى لوجود مخالفات تستدعي الإغلاق كما تم فرض غرامات مالية بلغت 70 ألف ريال.