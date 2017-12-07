تسابق دولي بين أمريكا وروسيا للفوز بصفقات ” الغاز ” مع المملكة

علي القحطاني(صدى):

تتسابق كلًا من الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا للحصول على اتفاقات مع المملكة في مجال الاستثمارات واستيراد الغاز الطبيعي المسال.

قال وزير الطاقة الأميركي ريك بيري، أمس الأربعاء، إنه أجرى مناقشات مع المسئولين السعوديين بشأن تصدير الولايات المتحدة الغاز الطبيعي المسال إلى المملكة.

ومن جهة أخرى، قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، أمس، أن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح؛ سيسافر إلى منطقة القطب الشمالي ليشهد افتتاح محطة غاز طبيعي مسال هناك، وذلك خلال الأسبوع الجاري.

ومن جانبه، أوضح الفالح أول من أمس، إن ” المملكة تعمل على مضاعفة إنتاجها من الغاز خلال السنوات المقبلة، وتملك المملكة بحسب إدارة معلومات الطاقة الأميركية خامس أكبر احتياط للغاز الطبيعي في العالم، ويقدر بحوالى 304 تريليون قدم مكعب “.

يذكر أن، وزير الطاقة الأمريكي، كان في أول زيارة رسمية يقوم بها للمملكة والإمارات هذا الأسبوع.

والتقى بيري بسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان – حفظه الله – ، ووزير الطاقة خالد الفالح، وزار شركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو السعودية أثناء الجولة.