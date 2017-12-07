إيران تعتقل سيدات عربية للاحتجاج على قرار الجيش

طهران(صدى):

أكدت منظمة حقوق الإنسان الأهوازية، أن القوات الأمنية الإيرانية قامت بمحاصرة قرية الجليزي العربية في محافظة عيلام خلال الأيام الأخيرة، واعتقلت العديد من النساء ممن احتجن على مصادرة أراضي القرية الزراعية من قبل الجيش الإيراني.

وأوضحت المنظمة، أن هؤلاء النساء تعرضن للضرب والإهانات قبل اعتقالهن مع 50 شخصًا آخرين من القرية.

يُذكر أن القضية بدأت منذ يوم الأحد الماضي، عندما أراد مزارعو قرية الجليزي حرث أراضيهم الزراعية، إذ تفاجأوا بهجوم القوات الأمنية، التي أبلغتهم بمصارة الأراضي لصالح منظمة ” اتكا ” التابعة للجيش الإيراني والتي تدعي ملكيتها للأراضي.

وكان تداول ناشطون أهوازيون عبر شبكات التواصل الاجتماعي مقطعًا يظهر نساء عربيات معتقلات من قبل الأمن الإيراني لاحتجاجهن على مصادرة أراضٍ زراعية.

واستخدم عناصر الأمن العنف ضد النساء المتواجدات لحظة الهجوم، وقامت برشهن بالغاز المسيل للدموع، وانهال رجال الأمن على النساء وسائر المحتجين بالضرب بالهراوات، ثم هاجمت القوات الأمنية مستشفى مدينة دهلران، واعتقلت النساء المصابات بجروح وحالات اختناق بالغازات المسيلة للدموع.