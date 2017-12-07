صواريخ كوريا الشمالية تهدد سلامة الطيران المدني

بيونج يانج(صدى):

قامت الخطوط الجوية السنغافورية، المصنفة ضمن أفضل شركات الطيران في العالم، بتعديل مسارات بعض رحلاتها بسبب التجارب الصاروخية التي تجريها كوريا الشمالية، وفقًا لما أورده تلفزيون ” نيوز إيجه “.

وقالت الشركة إن هذا التغيير يشمل رحلاتها بين سول ولوس أنجلوس، موضحة أنها بدأت هذه التعديلات، إثر إطلاق بيونغ يانغ صاروخًا فوق بحر اليابان في السابع والعشرين من يوليو/ تموز الماضي.

وأدانت منظمة الطيران المدني الدولي في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي ممارسات كوريا الشمالية، قائلة إنها قوضت سلامة الطيران المدني، وطالبت نظام بيونغ يانغ بتقديم إشعار مسبق حول أي نشاط يمكن أن يهدد الرحلات.