” القحطاني ” يكشف عن عقدة حمد بن خليفة بسبب المملكة

علي القحطاني(صدى):

أشار سعود القحطاني المستشار بالديوان الملكي، اليوم الخميس، إلى أن عقدة حمد بن خليفة آل ثاني، أمير قطر هي أن مناطق في المملكة عدد سكانها يبلغ أكثر من سكان دولة قطر.

ورد ” القحطاني ” على تعليق أحد النشطاء الذي قال إن عدد سكان الرياض أكثر من عدد سكان قطر، ساخرًا: ” أسمح لي بتصحيح المعلومة عدد سكان حي السويدي بالرياض أكثر من سكان قطر، مواطنين ومقيمين ومجنسين “.

وتابع ” القحطاني ” : ” وهذا أحد أسباب عقدة القزم عاق والديه المدعو حمد بن خليفه ال ثاني قذافي الخليج. كرم الله أهلنا في قطر وأسرة ال ثاني عنه “.