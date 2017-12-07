” المواصفات ” تعلن إمكانية استيراد سيارات كهربائية من الخارج

نايف السالم(صدى):

أعلن الدكتور سعود العسكر نائب محافظ الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس ، إمكانية استيراد السيارات الكهربائية ، من خارج المملكة.

وأكد ” العسكر ” استعداد اثنين من وكالات السيارات في المملكة لاستيراد هذه السيارات من الخارج على نطاق واسع ، بعد موافقتهما على اشتراطات الهيئة للائحة الفنية للسيارات الكهربائية ، بينما تعمل بقية الوكالات على استيفاء الشروط لتتمكن من الاستيراد.

وأشار “العسكر” إلى استيراد 5 سيارات كهربائية بشكل شخصي حتى الآن ، موضحا بدأ الاستيراد على نطاق واسع في 2018 ، وذلك بعد توفير البنية التحتية لتشغيل هذه السيارات في المملكة كالشحن والصيانة.

وانتهت الهيئة مؤخرا من إعداد اللائحة الفنية للسيارات الكهربائية ، مستفيدة من التجربة الأوروبية والإماراتية في استخدام مثل هذه السيارات.