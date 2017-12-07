بالصور.. 6500 شخص يشترون قلعة فرنسية لإنقاذها من الهدم

باريس(صدى):

شارك مجموعة من الأشخاص الغرباء في حملة عبر الإنترنت لجمع المال وإنقاذ القلعة الفرنسية ” موث ” ، والتي تقع في ” ليه ترويس ” من الهدم.

استطاع المشترون الذين وصل عددهم 6500 شخص جمع نصف مليون يورو، وتعود القلعة إلى القرن الثالث عشر، كما سيطرت الطبيعة من حولها عليها وأصبحت مزدحمة بالأشجار والنباتات الضخمة، وأيضا يعود تاريخها إلى استيلاء الغزاة مرتين من قبل عليها، ونهبها في الثورة الفرنسية.

كانت القلعة دمرت عام 1931 من حريق ضخم قضى على الأثاث الأنيق والكتب النادرة به، وقرر البعض شراءها وترميمها بعد تنقلها بين يد الملاك الجدد.