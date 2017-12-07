بالفيديو.. رجل يعذب كلبه بوحشيه حتى الموت ويتوعد بأكل جسده
أثار رجل سخرية وغضب المتابعين عبر مواقع التواصل الأجتماعي، حيث طالبوا بالقبض عليه ومحاسبته عقب اعتداءه على كلبه بوحشية تامة بعد خسارته سباقًا.
وظهر الرجل الصيني في الفيديو المتداول وهو يتفنن في تعذيب كلبه حاملًا إياه وضاربا به الأرض عدة مرات، ما أسفر عن وفاته .
أكد الرجل في الفيديو أنه سيتناول لحم الكلب بعد قتله، وأشار إلى أنه فقد ثروة كبيرة بالمراهنة على كلبه الخاسر بالسباق.
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 2058 ] نشر منذ 34 دقيقة
اكيد مادام انت صاحبه يبي يخسر-
ابو محمد[ عدد التعليقات: 39429 ] نشر منذ 33 دقيقة
باالنسبة لهم لاغرابه ,,
,, الحمد لله على نعمة الإسلام المستقيم الرحيم ,,
يالله رضاك والجنه.[ عدد التعليقات: 1271 ] نشر منذ 16 دقيقة
ليس بعد الكفر ذنب