بالفيديو.. رجل يعذب كلبه بوحشيه حتى الموت ويتوعد بأكل جسده

بكين(صدى):

أثار رجل سخرية وغضب المتابعين عبر مواقع التواصل الأجتماعي، حيث طالبوا بالقبض عليه ومحاسبته عقب اعتداءه على كلبه بوحشية تامة بعد خسارته سباقًا.

وظهر الرجل الصيني في الفيديو المتداول وهو يتفنن في تعذيب كلبه حاملًا إياه وضاربا به الأرض عدة مرات، ما أسفر عن وفاته .

أكد الرجل في الفيديو أنه سيتناول لحم الكلب بعد قتله، وأشار إلى أنه فقد ثروة كبيرة بالمراهنة على كلبه الخاسر بالسباق.