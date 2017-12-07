أمريكا تُصدر قائمة جديدة بالدول الأكثر عرضة للإرهاب

واشنطن(صدى):

أصدرت الولايات المتحدة الأمريكية، مساء أمس الأربعاء، قائمة جديدة بالدول الأكثر عرضة للأعمال الإرهابية، داعيه مواطنيها في هذه البلدان إلى أخذ الخيطة والحذر.

وتشمل القائمة الأمريكية للدول المعرضة للهجمات الإرهابية 40 دولة على مستوى العالم، وهم ” بوركينا فاسو، بوروندي، الكاميرون، جمهورية أفريقيا الوسطى، تشاد، الكونغو، إريتريا، إثيوبيا، كينيا، مالي، موريتانيا، النيجر، الصومال، السودان، جنوب السودان، كوريا الشمالية، الفلبين، تركيا، وأوكرانيا ” .

كما ضمت ” مصر، الجزائر، إيران، العراق، إسرائيل، الضفة الغربية، الأردن، لبنان، ليبيا، سوريا، تونس، اليمن، أفغانستان، بنغلاديش، باكستان، كولومبيا، السلفادور، هايتي، هندوراس، المكسيك، وفنزويلا ” .