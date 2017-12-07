انخفاض أسعار الذهب مع ترقب رفع الفائدة الأمريكية

واشنطن(صدى):

انخفضت أسعار الذهب صباح اليوم، مع ترقب السوق لاجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل الذي من المتوقع أن يرفع فيه أسعار الفائدة للمرة الثالثة هذا العام، كما ينتظر المستثمرون تمرير حزمة خفض الضرائب الأمريكية قبل نهاية العام.

وانخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير/شباط بنسبة 0.50% عند 1259.80 دولار للأوقية، بينما تراجع سعر التسليم الفوري بنسبة 0.41 % عند 1258.23 دولار للأوقية اليوم في تمام الساعة 10:13 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

وتترقب الأسواق احتمالية رفع أسعار الفائدة نهاية اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المقبل في الثالث عشر ديسمبر/كانون الأول، وهو ما يقوي الدولار ويقلل الطلب على المعدن الأصفر.