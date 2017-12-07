زاهي حواس: المملكة لديها اكتشافات أثرية قيمة تحتاج لترويج عالمي

نايف السالم(صدى):

قال الدكتور زاهي حواس وزير الدولة لشئون الاثار المصرية السابق، اليوم الخميس، إن هناك اكتشافات أثرية كثيرة تُعلن في السعودية، أخرها اكتشاف اسم الملك رمسيس الثالث على صخور واحة تيماء.

وأشار ” حواس ” إلى أن المملكة في حاجة إلى الإعلان عن هذه الاكتشافات على مستوى عالمي، ليس فقط على المستوى المحلي، لافتًا إلى أهمية جذب القنوات العالمية لإنتاج أفلام عن هذه الاكتشافات.

وأضاف “حواس أنه هناك أكثر من 35 بعثة أجنبية وسعودية تعمل في مواقع مختلفة بالمملكة، وأغلب اكتشافاتها يعود إلى عصر ما قبل الإسلام، قائلًا: ” فى الملتقى الأول لآثار السعودية، ألقى الدكتور علي الغبان محاضرة عن أهم الاكتشافات التي تحققت مؤخراً في المملكة، وقد اندهشت من القيمة الأثرية العالية لهذه الاكتشافات”.

ولفت إلى دور الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني خلال السنوات القليلة الماضية في وضع الأسس المنظمة لإدارة التراث الأثري بالمملكة، ووضع رؤية واضحة للنهوض بالتراث الوطني.