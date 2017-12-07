7 علامات تكشف عن معاناة صاحبها من الاكتئاب

متابعات(صدى):

يعتبر الاكتئاب مرضا مزمنا ، يحتاج إلى التدخل الطبي والدوائي والعلاج منه ، حيث يتجاوز مجرد التقلب المزاجي أو سوء الحالة النفسية ، وإلينا 7 علامات للاكتئاب.

ويعد الشعور الدائم بالحزن العميق ، والرغبة الشديدة في البكاء ، من علامات الاكتئاب ، حيث يصعب على مصاب الاكتئاب أن يشعر بالفرح أو يتذوق أي شئ من حوله.

وتعتبر زيادة الوزن أو فقدان كثير من الوزن في فترة قصيرة ، من علامات الاكتئاب ، كما يصاحبه فقدان في التركيز ، وكثرة النسيان وعدم القدرة على اتخاذ أبسط القرارات ، إلى جانب قلة الثقة بالنفس ، والشعور الدائم بالذنب.

وقد يصاحب مصاب الاكتئاب النوم لساعات طويلة أو الآرق المزمن ، إضافة لفقدان الاهتمام بكافة الأشياء ، ولا مبالاة ، والتوقف عن ممارسة الهوايات والأنشطة المعتادة وفقدان الشغف.

كما تسيطر فكرة الانتحار على مريض الانتحار ، مع تخيل سيناريوهات مختلفة للقيام بالأمر ، وقد يحدث بالفعل إذا لم يحصل على مساعدة الطبيب في الوقت اللازم.

ونصح الأطباء ضرورة طلب المساعدة من الطبيب المختص أثناء تعرض إحد الأشخاص لهذه العلامات ، خاصة إن كان لديه أكثر من 3 أعراض مجتمعة.