تزامنًا مع الانتخابات الرئاسية.. زيادة خطط التآمر على مصر

أبو ظبي(صدى):

قالت الكاتبة والناقدة الإعلامية الإماراتية مريم الكعبي، اليوم الخميس، أن مصر ستكون محط أنظار الدول المتآمرين خلال المرحلة القادمة لإبعاء الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عن الحكم.

وأوضحت ” الكعبي ” في تغريدة على حسابها الرسمي على ” تويتر” أن البعض سيعمل على اخيتار مرشح في الانتخابات الرئاسية المصرية المقبلة ودعمه ماديًا، قائله ” المرحلة القادمة من التآمر ستتركز من جديد على مصر مع مرحلة الانتخابات الرئاسية من أجل إبعاد السيسي عن حكم مصر واختيار مرشح تتم خدمة حملته الانتخابية بالدعم المادي والإعلامي ليكمل مخطط التآمر على سينا ولكن: هيهات لهم “.

يُذكر أن مصر تشهد في فبراير المقبل إجراء الانتخابات الرئاسية.