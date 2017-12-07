بالصور.. مدير مكتب تعليم شرق الرياض يدشن ملتقى الجودة للتميز والاعتماد المدرسي

عبدالرحمن الزهراني (صدى):

دشن مدير مكتب التعليم بشرق الرياض، الأستاذ سعيد الزهراني ملتقى الجودة للتميز والاعتماد المدرسي في متوسطة مجمع الملك عبدالله التعليمي بحضور مساعده للشؤون التعليمية الأستاذ عبدالله العنزي ومدير إدارة الجودة الشاملة بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض الأستاذ علي العامري ومدير الشؤون الإدارية في إدارة الجودة الأستاذ ناصر المطيري وعدد من مشرفي المكتب وقادة المدارس.

ويهدف الملتقى إلى نشر ثقافة الجودة والتميز وأن يكون هناك تعليم متميز لبناء مجتمع معرفي منافس عالميًا.

وافتتح الملتقى بآيات من الذكر الحكيم ثم تقديم ومضات تعريفية بالجودة والاعتماد المدرسي وأهميتها ثم شاهد الحضور عرضًا مرئيًا لخلاصة وتوصيات ورشة العمل التي عقدت في ثانوية رياض الموحد الأهلية بعنوان : التحديات التي تواجه تطبيق المدرسة لمشروعات الجودة وتطبيقاتها على المستوى العام الإداري ، والتربوي ، وحلولها العملية .

ثم عرضًا مرئيًا لخلاصة وتوصيات ورشة العمل التي عقدت في ابتدائية آفاق التربية الأهلية بعنوان : كيف يمكن للمدرسة أن تسهم في عمليات الجودة وتطبيقاتها بما يحقق رؤية المملكة 2030 في التعليم.

وشاهد الحضور مبادرة لابتدائية مجمع الملك عبدالله بن عبد العزيز التعليمي من بعنوان : تطبيق أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030 في بيئة المدرسة ، ثم مبادرة لابتدائية صالح بن بشير بعنوان : تفعيل الشراكة المجتمعية في المدرسة ، ثم مبادرة لثانوية رياض الموحد الأهلية بعنوان : مدرستي وفق التطوير الشامل وتشمل تطوير المبنى التعليمي والأداء المهني للمعلمين ونوعية وطبيعة الأنشطة ، ثم مبادرة لثانوية آفاق التربية الأهلية بعنوان : تطوير قدرات الطلاب من خلال تدريبهم على اختبار القدرات .

وتحدث ” العامري ” على أن أهم مبادئ الجودة تحقيق رضا المستفيد عما تقدمه هذه الجهة من خدمات هو معيار تميز هذه الجهة فنحن اليوم نعيش العصر بكل متغيراته من تطور تقني ومعلوماتي وسرعة في الإتصال والتي تعمل في ظلها المؤسسات الانتاجية التي تتميز بالتغيرات السريعة والمتلاحقة وتفرض استخدام استراتيجيات فعالة تجاه جودة الخدمات والمنتجات التي تقدمها المؤسسات لأن الجودة أصبحت مؤثرة في حاضر ومستقبل المؤسسات لذلك ينبغى على مؤسساتنا التعليمية أن تواكب هذه المتغيرات عبر تنفيذ استراتيجيات تعلم تبني عند الطالب مهارة حل المشكلات والتعلم الذاتي والبحث عن المعلومة ، ولأهمية قائد المدرسة ودوره المحوري في صناعة بيئة تعليمية محفزة فقد كان شعار الجودة لهذا العام ” القيادة التربوية تصنع الفرق ” مختتمًا حديثه بالشكر لمدير المكتب ومساعديه وفريق العمل .

وألقى ” الزهراني ” كلمة بهذه المناسبة تحدث فيها عن أهمية تطبيق الجودة في التعليم في رفع كفاءة أداء المستفيدين وتحقيق معايير الجودة الشاملة من خلال تبادل الخبرات وإكساب المهارات ‏مؤكدًا بأن الجودة تصب في تحقيق رؤية المملكة 2030، ولم تعد ترفاً أو تدريباً بل ضرورة نحتاجها في جميع الأعمال، ولم تعد عبئاً على قائد المدرسة بل العكس فهي معينة وميسرة له لتوفير فرص التعليم للجميع في بيئة تعليمية مناسبة ورفع مخرجاته وزيادة فاعلية البحث العلمي وتشجيع الإبداع والابتكار، وتنمية الشراكة المجتمعية ، مقدمًا شكره لجميع المدارس المشاركة في تقديم المبادرات ولمنسق الجودة بالمكتب الدكتور سلطان الضباطي ورئيس وحدة التطوير بالمكتب الأستاذ خالد الذبياني.

واختتم الملتقى بتكريم المدرسة المستضيفة ومقدمي المبادرات واللجان المنظمة والراعي الإعلامي .