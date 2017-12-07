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بالصور.. بلدية الروضة تُبعد باعة الأغنام من طريق الشيخ جابر بالرياض

بالصور.. بلدية الروضة تُبعد باعة الأغنام من طريق الشيخ جابر بالرياض
حمود العنزي(صدى):

واصلت بلدية الروضة التابعة لأمانة الرياض، اليوم الخميس، جولاتها شرق مدينة الرياض؛ بالتنسيق مع مرور الرياض.

وقال الحساب الرسمي لأمانة منطقة الرياض، على موقع التواصل الاجتماعي ” توتير “، ” واصلت بلدية الروضة جولاتها اليومية شرق الرياض وقامت بالتنسيق مع مرور الرياض بإبعاد باعة الأغنام لمخالفتهم الأنظمة والاشتراطات البلدية “.

وأضاف الحساب، أن إبعاد باعة الأغنام تم في طريق الشيخ جابر الصباح.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 5096 ] نشر منذ 1 ساعة

اخيرا بدأت الحلول

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