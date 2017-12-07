بدء العمل بأحدث جهاز للأشعة المقطعية في مجمع الأمل بالمدينة

نايف السالم(صدى):

دشنت صحة المدينة المنورة, قسم الأشعة المقطعية بمجمع الأمل للصحة النفسية بالمدينة المنورة وتزويد الوحدة بأحدث الأجهزة من نوع CERE TOM الخاص بتصوير الرأس والدماغ, مما يشكل نقلة نوعية في الخدمات المقدمة بالمجمع.

وأبانت أن خدمة الأشعة المقطعية في المجمع تعد إضافة متميزة لوحدة الأشعة التقليديةX-RAY ووحدة الموجات فوق الصوتية .

يشار إلى أن مجمع الأمل للصحة النفسية بالمدينة المنورة افتتح عام 1434هـ ويحتوي على مبانٍ للطوارئ، والعناية المركزة، والعيادات الخارجية، والخدمات المساندة من صيدليات، وأقسام أشعة، ومختبرات، بالإضافة إلى المباني المساعدة للمجمع، كما يضم ثماني وحدات للتنويم تقدم خدمات الطب النفسي، ومعالجة الإدمان، ويحتوي المجمع على مركزين ترفيهيين، ومرافق منوعة ترفيهية وخدمية خاصة بخدمة المرضى، حيث رصدت أحدث الإحصائيات للخدمات المقدمة في المجمع منذ بداية العام 1439هـ استقبال 491 حالة لكلاً من الأشعة العامة ووحدة الموجات الصوتية.

مما يذكر أن الصحة وفي إطار إسهامها في تحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني 2020، أطلقت مؤخراً مبادرة (إعادة إصلاح وهيكلة الرعاية الصحية الأولية)، ضمن 40 مبادرة تسعى المنظومة من خلالها إلى تطوير خدمات ومرافق الرعاية الصحية في المملكة، وتحسينها بما يلبي متطلبات المجتمع، ويرقى إلى تطلعات القيادة الرشيدة – رعاها الله – .

وتهدف هذه المبادرة الجديدة إلى تقديم خدمات متطورة ومتميزة في قطاع الرعاية الصحية الأولية، وصولاً إلى رفع مستويات الرضا عما يقدمه القطاع، وترسيخ ثقة المراجعين في الخدمة الصحية المقدمة لهم، كما تسعى المبادرة إلى إعادة الثقة في مراكز الرعاية الأولية، مع تزايد أعداد المراجعين والمسجلين، والوصول إلى المستفيدين كافة, مما يؤدي إلى تخفيف العبء على مختلف الكوادر الصحية، وتعزيز الجوانب الوقائية، وجعل الخدمات الصحية أكثر قربًا من المستفيد، ناهيك عن تقليل الازدحام في أقسام الطوارئ، وفي العيادات الخارجية بالمستشفيات .

وكانت الصحة قد دشنت مؤخراً نماذج التصميم الجديد لمراكز الرعاية الصحية الأولية الجديدة داخل الأحياء في حي السليمانية، الوادي، الخليج، المربع، المنصورة، وأكدت أن هذه المراكز نموذجية، وسيتم إعادة تأهيل كل المراكز التي تتبع للوزارة المبنية حديثًا بنماذج مشابهة، وكذلك بناء مراكز جديدة ، حيث ستُقدم هذه المراكز بحلتها الجديدة كافة خدماتها الوقائية والصحية والمجتمعية، مع تطبيق معايير الجودة الطبية (سباهي)كافة ، وسيكون من خدماته العيادات الاستشارية، والعيادات النفسية الأولية، وباقي الخدمات الأخرى من تطعيمات، ورعاية أمومة، وطب أسرة، وخدمات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة كافة، مع مشاركة مجتمعية من الحي بتشكيل مجلس الأهالي للمشاركة في تخطيط الخدمات الصحية، وسيضم مركزًا تدريبيًّا لزمالة طب الأسرة مع تطبيق ملف الكتروني موحد، وتمتاز هذه المراكز الحديثة باستخدام الطابع المعماري الحديث بطراز متميز، وكذلك الاهتمام بتوفير وسائل السلامة اللازمة، علمًا بأنه جارٍ حاليًا البدء بمرحلة الميغا سنتر (المراكز الكبيرة) وفق الهوية المعتمدة من بيئة العمل بوزارة الصحة.