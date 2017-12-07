تحذير.. هبوب رياح مثيرة للأتربة على عدة مناطق بالمملكة

عادل الحربي(صدى):

حذر الدكتور خالد صالح الزعاق عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك ، سالكي الطرق الرابطة بين الحدود الشمالية ، طريف ، عرعر ، الحفر ، الجوف ، حائل ، القصيم ، والعاصمة الرياض ، من هبوب رياح مثيرة للأتربة الزاحفة على بطن الطريق طوال اليوم.

وأكد ” الزعاق ” على استمرارية مسيرة الموجة القطبية ، حيث يبدأ تأثيرها الفعلي الليلة ، على المناطق المذكورة أعلاه ، وذلك على شكل هبات محشوة ببرودة تخفض الحرارة لمعدلات متدنية خلال الثلاثة أيام المقبلة.