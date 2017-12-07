بن بندر يترأس الاجتماع الـ 12 للجنة العليا بشأن قطار الرياض

حمود العنزي(صدى):

ترأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، اليوم، الاجتماع الـ 12 للجنة العليا، للإشراف على تنفيذ مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض.

وقام سموه خلال الاجتماع، بالاطلاع على سير العمل في تنفيذ أعمال مشروع قطار الرياض .

وقال الحساب الرسمي لـ قطار الرياض على موقع التواصل الاجتماعي ” توتير ” أنه ” تتواصل حالياً أعمال تنفيذ المشروع في 250 موقعاً في مختلف أرجاء مدينة “.