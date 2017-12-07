” التجارة ” تنفذ 7 ألاف جولة تفتيشية وتضبط 798 مخالفة

نايف السالم(صدى):

قامت وزارة التجارة والاستثمار ضمن حملة وطن بلا مخالف، صباح اليوم، بتنفيذ 7 ألاف جولة تفتيشية، وذلك للتحقق من نظامية أعمال المنشآت والتأكد من التزام العاملين لديها بأنظمة الإقامة والعمل، وضبط مخالفات نظام مكافحة الغش ونظام مكافحة التستر التجاري.

وضبطت الحملة، خلال جولاتها التفتيشية، ما يقارب من 798 مخالفة لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود .

الجدير بالذكر أن وزارة التجارة والاستثمار تشارك ضمن 19 جهة حكومية في تنفيذ الحملة على المخالفين، وتهدف الحملة إلى ضبط مخالفي نظام الإقامة والعمل وأمن الحدود بعد انتهاء المهلة الممنوحة لهم.