” هيئة الاتصالات ” تفتح مسار الاتصالات في المؤتمر والمعرض الهندسي الدولي
بينت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات خلال مشاركتها في أعمال المؤتمر والمعرض الهندسي الدولي أمس ,الذي تنظمه الهيئة السعودية للمهندسين عن افتتاح مسار الاتصالات بالألياف البصرية في المناطق الحضرية .
وأوضح محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالإنابة المهندس ماجد بن محمد المزيد , أن برنامج مسار الاتصالات بألياف البصرية يستهدف نشر خدمات النطاق العريض اللاسلكي عالي السرعة بالمناطق النائية إلى 70% بحلول 2020, حيث يستهدف البرنامج نشر خدمات النطاق العريض2 ويخدم مليون منزل ,متوقعاً أن تصل معاملات التجارة الإلكترونية في المملكة بنحو 29. 7 مليار ريال بنهاية 2016م.
وأشار إلى أن متوسط انفاق المتسوق السعودي عبر الإنترنت يبلغ 3942 ريال.
وأضاف أن 79% من مستخدمي الإنترنت في المملكة يشاركون بفعالية في أحد منصات التواصل الاجتماعي، كما تجاوزت نسبة مستخدمي الإنترنت من الذكور والإناث في المملكة الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و65 سنة الـ 90% من عدد السكان.
كجمغلو[ عدد التعليقات: 5096 ] نشر منذ 1 ساعة
خير ان شاء الله