” هيئة الاتصالات ” تفتح مسار الاتصالات في المؤتمر والمعرض الهندسي الدولي

عادل الحربي(صدى):

بينت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات خلال مشاركتها في أعمال المؤتمر والمعرض الهندسي الدولي أمس ,الذي تنظمه الهيئة السعودية للمهندسين عن افتتاح مسار الاتصالات بالألياف البصرية في المناطق الحضرية .

وأوضح محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالإنابة المهندس ماجد بن محمد المزيد , أن برنامج مسار الاتصالات بألياف البصرية يستهدف نشر خدمات النطاق العريض اللاسلكي عالي السرعة بالمناطق النائية إلى 70% بحلول 2020, حيث يستهدف البرنامج نشر خدمات النطاق العريض2 ويخدم مليون منزل ,متوقعاً أن تصل معاملات التجارة الإلكترونية في المملكة بنحو 29. 7 مليار ريال بنهاية 2016م.

وأشار إلى أن متوسط انفاق المتسوق السعودي عبر الإنترنت يبلغ 3942 ريال.

وأضاف أن 79% من مستخدمي الإنترنت في المملكة يشاركون بفعالية في أحد منصات التواصل الاجتماعي، كما تجاوزت نسبة مستخدمي الإنترنت من الذكور والإناث في المملكة الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و65 سنة الـ 90% من عدد السكان.