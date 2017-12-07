بالفيديو.. العمري ساخرًا من الشعلان: ” الهلال مسويله فوبيا “
سخر الناقد الرياضي مساعد العمري، من الناقد الرياضي خالد الشعلان خلال التعليق على أداء فريق الهلال خلال دوري المحترفين.
وتهكم ” العمري ” على ” الشعلان ” بعد تعليقه على هدف ” الهلال ” أمام النصر بـ ” الهدف العادي “، قائلًا ” الشعلان عنده حساسة من الهلال مسويله فوبيا وراح تستمر كثيرًا في الدوري “.
وأكد ” العمري ” أن فريق الهلال يُرهق خصمه ذهنيًا إذا لم يحترمه ويوفر له المساحة اللازمة، موضحًا أنه يمكن التحجيم من قدراته فقط عندما يلعب خصمه على وقت المباراة.
ومن جانبه رد ” الشعلان” على تهكمات العمري، قائلًا “هذه كلمة استفزازية”.
كجمغلو[ عدد التعليقات: 5096 ] نشر منذ 1 ساعة
لولا تطبيل الاعلام ومساعدة الحكم المحلي ما كان شفنا شيء اسمه هيلال
شيّووووون[ عدد التعليقات: 73 ] نشر منذ 1 ساعة
ههههههههههههههههههههه اجل الحكم المحلي ساعد الهلال هاااااه
اجل وش نقول بدوري 2014 و 2015 ومرعي ودلهوم وهاك الطقة
الظاهر انه منحشر من الهلال يا كجمغلو حتى اسمك عوج ههههههههههههههههه
على فكرة السنة هذي مافيه حكم محلي كلهم اجانب وورنا ركضك بالسروال انت وفريقك الفاشل
مجرد راي[ عدد التعليقات: 14 ] نشر منذ 44 دقيقة
الهلال بالحكم الاجنبي اكثر فوزا بالعكس تضرر من التحكيم المحلي كثيرا
الشمالي الجنوبي[ عدد التعليقات: 21 ] نشر منذ 41 دقيقة
هذا منين طلعوه // الشعلان // وبن زنان // مرضى بشي اسمه الزعيم // وش يسوي يعني ما يحقق بطولات
القوة العاشرة18[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 41 دقيقة
بصراحه الهلال يذكرني بالمقولة الشهيره الهلال ثابت والبقيه متحركون وتنطبق عليه قصيدة الفراعنه
فكانني بالرمح اضرب قائلا الارض ارضي والزمان زمانيه
فليش الزعل من سوى شي يستاهله