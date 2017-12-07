بالفيديو.. العمري ساخرًا من الشعلان: ” الهلال مسويله فوبيا “

ماجد محمد(صدى):

سخر الناقد الرياضي مساعد العمري، من الناقد الرياضي خالد الشعلان خلال التعليق على أداء فريق الهلال خلال دوري المحترفين.

وتهكم ” العمري ” على ” الشعلان ” بعد تعليقه على هدف ” الهلال ” أمام النصر بـ ” الهدف العادي “، قائلًا ” الشعلان عنده حساسة من الهلال مسويله فوبيا وراح تستمر كثيرًا في الدوري “.

وأكد ” العمري ” أن فريق الهلال يُرهق خصمه ذهنيًا إذا لم يحترمه ويوفر له المساحة اللازمة، موضحًا أنه يمكن التحجيم من قدراته فقط عندما يلعب خصمه على وقت المباراة.

ومن جانبه رد ” الشعلان” على تهكمات العمري، قائلًا “هذه كلمة استفزازية”.