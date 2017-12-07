بالفيديو.. خبيرة مجوهرات تعرض أحدث التصميمات لعام 2018

متابعات(صدى):

قالت باولا دي لوكا خبيرة المجوهرات خلال لقاءها في برنامج سيدتي على قناة روتانا خليجية، لا شك أن كل فتاة تحب المجوهرات فليس الملابس بحسب تعكس هويتنا وشخصيتنا ومشاعرنا بل أيضا المجوهرات لذا هي في غاية الأهمية، بمعني أن كل فتاة يمكنها التعبير عن شخصيتها من خلال اختيارها للمجوهرات.

تعد المجوهرات جزء أساسي ضمن ملابس المرأة لا يمكن الاستغناء عنه، وأضافت المجوهرات التي يمكن مزجها ومتعدد الجوانب هي أفضل الاختيارات لعام 2018.