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القوات الشرعية اليمنية تسيطر على أولى مناطق ” الحديدة “

القوات الشرعية اليمنية تسيطر على أولى مناطق ” الحديدة “
فهمي محمد(صدى):

نجحت قوات الشرعية اليمنية، اليوم الخميس، في السيطرة على مديرية الخوخة أولى مناطق محافظة الحديدة؛ بعد هزيمة مليشيا الحوثي الإيرانية.

يجدر الإشارة إلى أنه سقط مايقارب 20 قتيلا وأسر 11 عنصرا من ميليشيات الحوثي، أمس الأربعاء، بعد مواجهات عنيفة مع الجيش اليمني قبل دخول ” الخوخة “.


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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1997 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يقويك ع الروافض الكلاب للعنهم الله
توكلو ع الله واخلصو النية لله والله ناصركم
ولابد من صنعاء وان طال السفر
جايينك ياعبدالملك الحوثي الكلب الخنزير للعنك الله
جايينك بإذن الله

[ عدد التعليقات: 5096 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله ينصركم على الروافض المجوس

اهم شيء صنعاء نريدها محررة

[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 1 ساعة

الله يكون في عون الشعب اليمني حروب في حروب

[ عدد التعليقات: 65 ] نشر منذ 1 ساعة

اللهم انصرهم على الحوثي الخبيث اللعين

[ عدد التعليقات: 107 ] نشر منذ 45 دقيقة

الله ينصرهم على عملاء ايران والروافض تكفون نبي راس الخنزير الحوثي

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