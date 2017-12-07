القوات الشرعية اليمنية تسيطر على أولى مناطق ” الحديدة “

فهمي محمد(صدى):

نجحت قوات الشرعية اليمنية، اليوم الخميس، في السيطرة على مديرية الخوخة أولى مناطق محافظة الحديدة؛ بعد هزيمة مليشيا الحوثي الإيرانية.

يجدر الإشارة إلى أنه سقط مايقارب 20 قتيلا وأسر 11 عنصرا من ميليشيات الحوثي، أمس الأربعاء، بعد مواجهات عنيفة مع الجيش اليمني قبل دخول ” الخوخة “.