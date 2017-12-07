استمرار المعرض المصور لترميم سكة حديد الحجاز حتى 18 ديسمبر

عادل الحربي(صدى):

يعد المعرض المصور عن مشروع ترميم محطة سكة حديد الحجاز بالمدينة، ضمن معارض ملتقي أثار المملكة برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين.

تقوم بتنظيم المعرض الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالتعاون مع مؤسسة التراث الخيرية، وغالبية زواره من المواطنين السعوديين والسعوديات والمهتمين بالآثار من أهالي الرياض، وسيقام المعرض حتى 18 ديسمبر.

يرجع بناءه إلى عام 1900 م، شيده السلطان عبد الحميد الثاني، وأستكمل بناءه حتى أنتهى العمل به في عام 1906.

كما أسندت وكالة الأثار والمتاحف أعمال ترميم المحطة إلى مؤسسة التراث الخيرية، وقامت بترميم مباني ومرافق المحطة واستغرق الترميم خمس أعوام، حتى عادت المحطة معلماً تاريخياً بالمدينة المنورة.

ويقدم المعرض المصور معلومات وبيانات عن أعمال التوثيق ودراسة الترميم، وأسندت وكالة الأثار والمتاحف بوزارة المعارف مهمة أعمال التوثيق ودراسة الترميم إلى كتب المعمار، حيث كان يوجد انهيار لبعض العناصر المعمارية وكذلك الحالة الإنشائية لمباني المحطة كانت سيئة، كما تعرضت القطارات للتلف.

وذكر المعرض الدور العظيم التي قامت به مؤسسة التراث الخيرية وتتضمن أعمال ترميم وتأهيل المباني القائمة بالمحطة، وإعادة ترميم القطارات، واستعانت بمتخصصين في أعمال الصيانة.