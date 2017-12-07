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بالفيديو.. سقوط أسيل عمران خلال حضورها مهرجان دبي

بالفيديو.. سقوط أسيل عمران خلال حضورها مهرجان دبي
نورة الشهري(صدى):

تعرضت الفنانة أسيل عمران لموقف محرج خلال حضورها مهرجان دبي ، حيث سقطت بسبب طول فستانها .

وقالت أسيل في مقطع فيديو متداول ” فستاني أطول مني ، طحت اليوم وأتزحلقت بالفستان ووقعت على كوعي ، ومره تاعبني ” .

وتابعت أسيل ” محمود بوشهري بقالي سنين ما شوفته ويوم ما أشوفه يدوس على فستاني ” .

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 561 ] نشر منذ 51 دقيقة

على قولتهم عادي

[ عدد التعليقات: 2753 ] نشر منذ 31 دقيقة

وايد عادي
ماشوف الا ديود متناثره يمين وشمال
يالله اني في وجهك من حظهم الاقشر

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