بالفيديو.. سقوط أسيل عمران خلال حضورها مهرجان دبي
تعرضت الفنانة أسيل عمران لموقف محرج خلال حضورها مهرجان دبي ، حيث سقطت بسبب طول فستانها .
وقالت أسيل في مقطع فيديو متداول ” فستاني أطول مني ، طحت اليوم وأتزحلقت بالفستان ووقعت على كوعي ، ومره تاعبني ” .
وتابعت أسيل ” محمود بوشهري بقالي سنين ما شوفته ويوم ما أشوفه يدوس على فستاني ” .
ابوباسم[ عدد التعليقات: 561 ] نشر منذ 51 دقيقة
على قولتهم عادي
سعد العوني[ عدد التعليقات: 2753 ] نشر منذ 31 دقيقة
وايد عادي
ماشوف الا ديود متناثره يمين وشمال
يالله اني في وجهك من حظهم الاقشر