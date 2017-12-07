بالفيديو.. سقوط أسيل عمران خلال حضورها مهرجان دبي

نورة الشهري(صدى):

تعرضت الفنانة أسيل عمران لموقف محرج خلال حضورها مهرجان دبي ، حيث سقطت بسبب طول فستانها .

وقالت أسيل في مقطع فيديو متداول ” فستاني أطول مني ، طحت اليوم وأتزحلقت بالفستان ووقعت على كوعي ، ومره تاعبني ” .

وتابعت أسيل ” محمود بوشهري بقالي سنين ما شوفته ويوم ما أشوفه يدوس على فستاني ” .