” السلمي ” : قرار ترامب بشأن القدس يفضح أكاذيب إيران

نايف السالم(صدى):

أكد رئيس مركز الخليج العربي للدراسات الإيرانية الدكتور محمد السلمي، أن إيران تدعي دعمها للقضية الفلسطينية ووقوفها بجانب الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

وطالب ” السلمي ” في تغريدة على حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، طهران بإثبات دعمهم للقضية الفلسطينة بعد إعلان القدس عاصمة لإسرائيل، قائلًا ” إيران تعزف على القضية الفلسطينية ليل نهار، وأطلقت اسم القدس على فيلق كامل، والآن الطريق مفتوح إلى اسرائيل عبر سوريا و لبنان والحرس الثوري والميليشيات الإيرانية هناك بالآلاف “.

وأضاف السلمي: ” اثبتوا جزء من الأسطوانة التي تعزفون عليها منذ ١٩٧٩”.

يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أمس الأربعاء، القدس عاصمة لإسرائيل رسميًا ونقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إليها بعد استكمال الإجراءات.