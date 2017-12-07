سفارة المملكة بماليزيا : ماء زمزم مغشوشة بكوالالمبور
حذرت سفارة المملكة بماليزيا بوجود عبوات يزعم بائعوها أنها ” ماء زمزم ” ، وتباع بعدد من المحالّ التجارية للمواد الغذائية والمكتبات بكوالالمبور وعدد من الولايات الماليزية الأخرى.
وأوضح البيان الذي نشرته السفارة على صفحتها الرسمية بموقع ” تويتر ” ، إلى أن المملكة لا تصدر مياه زمزم إلى أية دولة خارجية، وبالتالي فإن بيعها في تلك المحال يُعتبر نوعاً من الغش التجاري على المسلمين بماليزيا.
كجمغلو[ عدد التعليقات: 5076 ] نشر منذ 8 دقائق
اذا عندنا هنا بعضها مغشوشة
لا حول ولا قوة الا بالله