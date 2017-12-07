  • الخميس 7

    ديسمبر

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. سفارة المملكة بماليزيا : ماء زمزم مغشوشة بكوالالمبور

سفارة المملكة بماليزيا : ماء زمزم مغشوشة بكوالالمبور

سفارة المملكة بماليزيا : ماء زمزم مغشوشة بكوالالمبور
نايف السالم(صدى):

حذرت سفارة المملكة بماليزيا بوجود عبوات يزعم بائعوها أنها ” ماء زمزم ” ، وتباع بعدد من المحالّ التجارية للمواد الغذائية والمكتبات بكوالالمبور وعدد من الولايات الماليزية الأخرى.

وأوضح البيان الذي نشرته السفارة على صفحتها الرسمية بموقع ” تويتر ” ، إلى أن المملكة لا تصدر مياه زمزم إلى أية دولة خارجية، وبالتالي فإن بيعها في تلك المحال يُعتبر نوعاً من الغش التجاري على المسلمين بماليزيا.


الوسوم:, , , ,

تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 5076 ] نشر منذ 8 دقائق

اذا عندنا هنا بعضها مغشوشة

لا حول ولا قوة الا بالله

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *