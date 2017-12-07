5 أشياء تفعلها المرأة ولا يحبذها الرجال

متابعات(صدى):

قالت أخصائية في العلاقات الزوجية ، انه يمكن لمعظم الرجال أن يلاحظوا بسهولة الأخطاء والهفوات التي تقع فيها المرأة فيما يخص مكياجها وهندامها وخاصة عندما تبالغ المرأة بوضع المكياج أو الحصول على تسريحة شعر غير عادية.

وأورد موقع فاميلي شير الإلكتروني 5 أشياء تفعلها المرأة ولا تروق للرجال، على النحو التالي:

1- تسريحة الشعر الغريبة

تعتقد بعض النساء بأن الحصول على تسريحة شعر معقدة وغريبة ستجذب انتباه الرجال إليها، وأنها ستبهرهم بهذه التسريحة. وبالفعل فإن التسريحة تجذب انتباه الرجال ولكن بطريقة سلبية، فمعظم الرجال يحبون تسريحات الشعر البسيطة، والتي تظهر الشعر بحالته الطبيعية دون أي إضافات.

2- الأقنعة

عادة ما تستخدم كريمات الأساس لإخفاء العيوب والشقوق والتجاعيد في الوجه، وهذا أمر لا ضير فيه أبداً. إلا أن وضع هذه الكريمات يجب أن يتم بعناية وعلى شكل طبقة رقيقة على الوجه بحيث يتناسب مع لون وطبيعة البشرة، لأن المبالغة في استخدام كريمات الأساس يظهر الوجه وكأنه مطلي بطبقة من الطين ويمكن ملاحظته بسهولة.

3- المبالغة في وضع الماسكرا

عندما تضع المرأة الكثير من الماسكرا على عينيها، فإن رموشها تلتصق ببعضها وتلطخ العين مع كل حركة للجفون، وهذا أمر غير محبذ ولا يروق للرجال. لذا ينبغي على المرأة أن تستخدم نوعاً جيداً من الماسكرا التي تجف بسرعة وأن تستخدم فرشاة خاصة بالرموش لإزالة أي زوائد سوداء على الرموش.

4- الأسنان الصفراء ورائحة الفم الكريهة

من البديهي بأن مظهر الأسنان الصفراء ورائحة الفم الكريهة أمر غير محبذ بالنسبة للجميع، فإن كنت تعانين من هذه الأمور يجب معالجة مصدر هذه المشاكل، وربما يكون التقصير في تنظيف الأسنان مصدراً لاصفرارها ومبعثاً لرائحة الفم الكريهة. وإن كان هنالك أسباب صحية أخرى عليك معالجتها للتخلص من هذه المشكلة التي تنفر الآخرين منك.

5- الافتقار إلى العناية الجسدية

يعتبر الإهمال في العناية بالأظافر وإزالة الشعر عن الساقين والإبطين، أمراً منفراً للرجال، فهذه الأمور لا يمكن إخفاؤها بالمكياج الجميل والملابس الأنيقة.