تلعثم ترامب تريند تويتر

واشنطن(صدى):

تدفقت ، منذ أمس الأربعاء وحتى الآن ، ملاحظات الكثيرين حول تلعثم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثناء كلمة اعترافه بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل ، خاصة بعد نطقه لفظ United States في عبارته الأخيرة ، فقد قالها ” شتيت ” بوضوح مستبدلا السين بشين.

وتساءلت الممثلة الأمريكية ميا فارو كأول الملاحظين ، في تغريدة لها على “تويتر” ، عن سبب لعثمة ترامب في كلامه ، معتقدة فقد سيطرته على لسانه بنهاية الخطاب الذي استغرق 11 دقيقة.

وقال ماركوس ديش صحفي أمريكي عبر تغريدة له على ” تويتر ” ” كان يتأنفف باستمرار من أنفه أثناء الخطاب الذي ظهر فيه خطأ جدي ما في فمه وغريب عن المعتاد “.

وعلق المساعد السابق لهيلاي كلينتون في تغريدة له على ” تويتر ” ” هل أنا في حلم ، أم أن خطاب ترامب كان ملعثما بشكل لا يصدق “.