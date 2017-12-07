شاب أمريكي كان وراء اختراق بيانات أوبر العام الماضي

واشنطن(صدى):

ذكرت مصادر، أن شاب عشريني يقيم بولاية فلوريدا الأمريكية ، كان وراء اختراق بيانات ” أوبر تكنولوجيز ” الذي طال حسابات عشرات الملايين من العملاء والسائقين لدى الشركة العام الماضي.

وقالت المصادر، أن أوبر دفعت 100 ألف دولار لهذا الشاب كي يدمر البيانات التي حصل عليها دون الكشف عنها.

يذكر أن، أوبر أعلنت عن هذا الاختراق في 21 من نوفمبر الماضي، قائلة ” إنه وقع قبل عام وطال بيانات 57 مليون مستخدم بما في ذلك 600 ألف سائق في الولايات المتحدة “.