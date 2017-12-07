بتكوين تكسر حاجز الـ 12 ألف دولار للمرة الأولى

عادل الحربي(صدى):

تخطت العملة الرقمية بتكوين حاجز 12 ألف دولار أمريكي للمرة الأولى في تاريخها المستمر منذ تسع سنوات ، متجهة الآن في طريقها إلى كسر حاجز 13 ألف دولار ، وذلك رغم التساؤلات المتداولة حول القيمة الحقيقية للعملة الرقمية والمخاوف بشأن أن تكون بمثابة فقاعة خطيرة.

وجاء ذلك الارتفاع قبل إطلاق عقود بتكوين ، من قبل اثنتين من البورصات الرئيسية في الولايات المتحدة ، حيث تم السماح لمجموعة CBOE Global ، CME Group Markets ، بتحديد العقود الآجلة للعملة الرقمية.

وأشار جوزيف ستيغليتز الخبير الاقتصادي الحائز على نوبل ، إلى ضرورة حظر عمل العملات الرقمية المشفرة ، حيث استغرقت عملية وضع المنهجية والطريقة التي يتم من خلالها تداول بيتكوين وقتا طويلا ، وسبب انتشارها الكبير كونها غير منظمة.

وأطلق جيمي ديمون الرئيس التنفيذي لشركة JPMorgan Chase على العملة الرقمية ” احتيال ” ، واصفا الأشخاص الذين يستثمرون فيها بكونهم أغبياء.

وأكد لينونارد فايس رئيس جمعية بيتكوين في ” هونج كونج ” ، تدفق الكثير من الأموال إلى بيتكوين ، ومعظمها بدافع الخوف من الفقدان والجشع.