بالصور.. فتاة عشرينية تحكم مدينة برازيلية باستخدام ” الواتس آب “

برازيليا(صدى):

تقدم مسئولو بلدة بوم جارديم البرازيلية ، بشكوى للسلطة البرازيلية ، ضد عمدة البلدة ” ليديان ليتي ، 27 عاماً ” ، واتهامها بالفساد واختلاس الملايين من الميزانية المخصصة للتعليم .

وكانت قد اتهمت ليديان ليتي في أغسطس عام 2015، بإهدار المال العام من خلال سرقة أموال المدارس في بلدة ” بوم جارديم ” شمال غرب البرازيل.

ووجه المسئولون المحليون هذه التهم للعمدة، البالغة من العمر 27 عاما، فضلا عن استخدامها تطبيق واتس آب لتسيير أمور البلدة بينما كانت هي تعيش حياة ترف في مدينة ساو لويس، عاصمة ولاية مارانهاو، على بعد نحو 180 ميلا من ” بوم جارديم ” .

وعادت ليتي بعد 39 يوما من الفرار لتواجه معركة قانونية استمرت عامين ونصف، أسفرت أخيرا عن حكم بالسجن بحق ليتي لمدة 14 عاما وشهرا واحدا، تليها ست سنوات من الإقامة الجبرية، بعد إدانتها بسرقة نحو 6.14 ملايين دولار أمريكي من صندوق التعليم.