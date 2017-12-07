” الشؤون البلدية ” تستعد لمجابهة السيول بالحدود الشمالية

خالد الضبيبي(صدى):

أعلنت وزارة الشؤون البلدية أن أمانة منطقة الحدود تستكمل دورها في صيانة ومتابعة شبكات السيول استعداد لمياه الأمطار .

قالت وزارة الشؤون البلدية والقروية على حسابها الرسمي “توتير ” أمانة منطقة الحدود الشمالية تواصل أعمالها في صيانة شبكات السيول وتصريف مياه الأمطار للتأكد من جاهزيتها لاستقبال مياه الأمطار، حيث يتم العمل على صيانة ونظافة المصائد المطرية وإزالة المخلفات أولاً بأول.