جامعة نورة تدخل موسوعة ” جينيس ” بأكبر تجمع للمتطوعات

علي القحطاني(صدى):

دشنت حرم أمير منطقة الرياض الأميرة نورة بنت محمد آل سعود، ومديرة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة هدى العميل، وعميدة عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالجامعة الدكتورة آمال بنت محمد الهبدان، رسمياً أمس الأربعاء، حاضنة نورة العطاء التطوعية، وذلك ضمن فعاليات ملتقى قيادة الشباب للتطوع المؤسسي جودة وإحسان تحت شعار ” نحدث فرقاً “، بمركز المؤتمرات بالجامعة، في حين حققت الجامعة أكبر تجمع للمتطوعات في العالم وتم إطلاق الرقم القياسي لدخول المملكة موسوعة غينيس بـ٤٩٩٥ متطوعة.

ويأتي هذا الملتقى انطلاقاً من مسؤولية الجامعة وتحقيقاً لاستراتيجيتها في أن تكون شريكاً فاعلاً في بناء وتنمية المجتمع ورائدة في مجال التطوع من خلال تفعيل الشراكة مع اللجنة النسائية للتنمية المجتمعية التابعة لأمارة منطقة الرياض، ويهدف إلى إبراز دور الشباب في العمل التطوعي المؤسسي الاحترافي باعتبارهم شركاء في التنمية المستدامة للوطن.

وأعلنت عميدة عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر الدكتورة آمال الهبدان، أنه في هذا اليوم تحتفي الجامعة باليوم العالمي للتطوع بإقامة ملتقى التطوع بنسخته الثالثة بعنوان قيادة الشباب للتطوع المؤسسي «جودة وإحسان»، إذ سبقه إقامة ملتقى نورة العطاء التطوعي ثبات ونماء في نسخته الأولى، وملتقى نبراس نورة العطاء في نسخته الثانية.

و تم عرض أسماء مشاريع قائدات الرخصة التطوعية الفائزة، وهي: المركز الأول مشروع «تحت أمرك»، والمركز الثاني مشروع «كن معي»، والمركز الثالث مشروع «عون»، كما وصلت الجامعة إلى العالمية بتحقيق أكبر تجمع للمتطوعات في العالم وإطلاق الرقم القياسي لدخول المملكة موسوعة جينيس بـ٤٩٩٥ متطوعة