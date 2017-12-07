1992 بلاغا للهلال الأحمر خلال 24 ساعة

عادل الحربي(صدى):

أعلنت هيئة الهلال الأحمر، اليوم الأربعاء، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” توتير “، إحصائيات الهيئة ليوم الأربعاء 18/3/1439.

وعرضت الهيئة، التقرير الإحصائي للبلاغات خلال 24 ساعة الماضية، حيث بلغ إجمالي عدد البلاغات العامة 1992.

وكان عدد بلاغات الحوادث 653 بلاغا، وعدد بلاغات المرضى 1339 بلاغا.

وأكدت الهيئة أنها دائما على استعداد تام لخدمة المواطنين خلال الـ 24 ساعة، والاتصال عبر الخط الساخن 997.