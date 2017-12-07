العمليات الأمنية: وفد من الأمن يقوم بالاطلاع على آلية العمل في مكة

نايف السالم(صدى):

في إطار التعاون بين المركز الوطني للعمليات الأمنية ومصلحة الجمارك، يقوم وفد من الأمن بالاطلاع على آلية العمل بمنطقة مكة المكرمة

وقال المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية عبر حسابه الرسمي ” تويتر ” من منطلق التعاون المشترك بين المركز الوطني

للعمليات الأمنية ومصلحة الجمارك.. قام وفد رفيع المستوى من شئون الأمن الجمركي بـ الجمارك السعودية بزيارة لـ عمليات٩11 بمنطقة

مكة المكرمة للاطلاع على آليه العمل والأنظمة التقنية المعمول بها وبحث سبل التعاون.