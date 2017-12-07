” الصحة ” تنفي نقص أدوية السكر بالمستشفيات والمراكز

علي القحطاني(صدى):

ونفت وزارة الصحة عن أي تناقص بأدوية السكري، مؤكدة توفرها وحرصها على وجودها بشكل كافي دائمًا، وأنه ما يتداول من شكوى بنقصان الأدوية غير صحيح.

وأعلن المركز الإعلامي بوزارة الصحة، اليوم، أن عدد حالات الإصابة بإنفلونزا H1N1 ، المسجل في محافظة جدة هو 430 حالة، وتم تفادي الكثير من الأعراض الشديدة المصاحبة له بناءا على حملات التطعيم المكثفة التي قامت بها الوزارة، كما لم تسجل الوزارة أي حالات إصابة بالفيروسات في المدارس.

وطالبت الوزارة بأنه في حال حصول نقصًا في أي مستشفى أو مركز صحي، ضرورة التواصل مع الرقم 937 والإبلاغ عن ذلك.