بالفيديو.. مراسم استقبال عزاء الرئيس السابق صالح بالقاهرة

القاهرة(صدى):

أقامت سفارة اليمن بالعاصمة المصرية القاهرة، أمس الأربعاء، مراسم لاستقبال عزاء الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح.

وحضر العزاء عدد من كبار القيادات السياسية اليمنية بالقاهرة وعدد من الشخصيات الهامة المصرية.

يُذكر أن الرئيس السابق صالح قُتل على يد ميليشيات الحوثيين بعد اشتباكات عنيفة دارت بين الطرفين على مدار 4 أيام متواصلة.