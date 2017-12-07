بالفيديو.. مراسم استقبال عزاء الرئيس السابق صالح بالقاهرة
أقامت سفارة اليمن بالعاصمة المصرية القاهرة، أمس الأربعاء، مراسم لاستقبال عزاء الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح.
وحضر العزاء عدد من كبار القيادات السياسية اليمنية بالقاهرة وعدد من الشخصيات الهامة المصرية.
يُذكر أن الرئيس السابق صالح قُتل على يد ميليشيات الحوثيين بعد اشتباكات عنيفة دارت بين الطرفين على مدار 4 أيام متواصلة.
فيديو / مراسيم استقبال عزاء الرئيس السابق علي عبدالله صالح في سفارة اليمن بالقاهرة بحضور عدد من كبار القيادات السياسية اليمنية #علي_عبدالله_صالح #احمد_علي_عبدالله_قادم_صنعاء #الحوثي_يعتدي_على_نساء_صنعاء pic.twitter.com/vQvGTCZtrz
— الصحفي اليمني/ أنيس منصور (@anesman) December 6, 2017
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رحمه الله
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